Иглорефлексотерапевт Паршин: лучше всего иглы снимают боли шеи и поясницы

Доктор Сергей Паршин занят буквально каждую минуту. В зоне ресепшн физиотерапевтического отделения Центральной поликлиники «РЖД» сидит сотрудница, которая записывает длинные вереницы людей, а он бегает между кабинетом, мужской и женской палатами. В каждой палате по три койки. Люди бесконечно звонят, благодарят и жалуются на боли, — так как Паршин разговаривает по громкой связи, — все это слышно. Дочки приводят своих пожилых мам, а бабушки внуков, — и все потому, что офисные боли не дают нормально жить: чаще всего болит шея, на втором месте — поясница, а на третьем середина спины.