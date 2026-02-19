Астроном Воропаев: война США и Китая в космосе уничтожит космонавтику на десятилетия

«В 2022 году американцы начали использовать аппараты, которые мы в шутку называем “авиаматками”, — были в середине века такие самолеты, которые везли на себе истребители, “воздушные авианосцы”. Они называются ESPA и выглядят как цилиндры с примерно десятью слотами для кубсатов — миниатюрных спутников. Кубсат находится в “матке” месяцы или годы, не расходуя ресурсы, а в нужный момент отделяется и с помощью двигателей отправляется в самостоятельный полет. Их запускают Космические силы США и все миссии засекречены, но известно, что такие кубсаты сближались с другими аппаратами на геостационаре и могут использоваться для разведки. А раз они могут сблизиться, то могут и взорваться рядом, или протаранить уязвимое место спутника», — отметил астроном.