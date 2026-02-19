Победитель «Танцев со звёздами» и его сообщники нанесли «Калашникову» ущерб на 35 млн

Напомним, Замоскворецкий районный суд столицы отправил под стражу Ксению Гращенкову, бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников». Уголовное дело связано с масштабными хищениями при выполнении гособоронзаказа. А ещё один фигурант — победитель «Танцев со звёздами» Алексей Леденёв — вышел из СИЗО под подписку. СМИ писали, что ущерб по делу превысил 37,7 миллиона рублей.