Победитель «Танцев со звёздами» и его сообщники нанесли «Калашникову» ущерб на 35 млн

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных комплектующих составил более 35 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

В числе обвиняемых — руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель ООО «Интертехника» Алексей Морохов, директор «Интертехники», известный по участию в шоу «Танцы со звёздами» Алексей Леденев, а также бывший директор компании Юрий Чернышёв.

По версии следствия, «Интертехника» поставила «Калашникову» полуфабрикаты деталей для боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Морохову, помимо мошенничества, инкриминируют контрабанду огнестрельного оружия и невыплату зарплаты свыше двух месяцев.

Напомним, Замоскворецкий районный суд столицы отправил под стражу Ксению Гращенкову, бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников». Уголовное дело связано с масштабными хищениями при выполнении гособоронзаказа. А ещё один фигурант — победитель «Танцев со звёздами» Алексей Леденёв — вышел из СИЗО под подписку. СМИ писали, что ущерб по делу превысил 37,7 миллиона рублей.

