В ресторанах Владивостока средний чек вырос до 3,6 тысяч рублей

Средний чек в ресторанах и барах Владивостока в январе 2026 года достиг 3,6 тыс. рублей — это на 10% выше, чем год назад. В заведениях быстрого питания показатель вырос на 8% (до 635 рублей), а число визитов сократилось на 3%.