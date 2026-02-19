В ресторанах Владивостока средний чек вырос до 3,6 тысяч рублей

Средний чек в ресторанах и барах Владивостока в январе 2026 года достиг 3,6 тыс. рублей — это на 10% выше, чем год назад. В заведениях быстрого питания показатель вырос на 8% (до 635 рублей), а число визитов сократилось на 3%.
Рост среднего чека эксперты связывают с увеличением спроса на премиальные позиции в меню. При этом количество покупок в ресторанах снизилось на 7% — частично этим объясняется переток посетителей в сторону фастфуда на фоне роста себестоимости блюд и операционных расходов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье букет цветов подорожал на 11% (до 4 тысяч рублей), и покупать их стали на 6% реже. Коробка конфет теперь обходится в среднем в 705 рублей (+7%), спрос на сладости снизился на 11%.