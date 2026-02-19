Минздрав Владимирской области решил судиться с женщиной из-за лекарства от рака

В Суздале 55-летняя женщина несколько месяцев не может получить от минздрава Владимирской области необходимое ей лекарство от рака. Россиянка с инвалидностью I группы дошла до суда и выиграла его, но препарат, от которого зависит ее жизнь, до сих пор не получила. По словам специалистов, в такой же ситуации находятся еще десятки пациентов с онкологическими заболеваниями.