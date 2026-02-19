Минздрав Владимирской области решил судиться с женщиной из-за лекарства от рака

В Суздале 55-летняя женщина несколько месяцев не может получить от минздрава Владимирской области необходимое ей лекарство от рака. Россиянка с инвалидностью I группы дошла до суда и выиграла его, но препарат, от которого зависит ее жизнь, до сих пор не получила. По словам специалистов, в такой же ситуации находятся еще десятки пациентов с онкологическими заболеваниями.
«Маму убивает рак».
«Мою маму убивает рак молочной железы с метастазами, в том числе в центральную нервную систему. Ей 55 лет, она инвалид I группы», — рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» Эвелина Ангелиди.
~Заболевание у женщины обнаружили летом 2022, на тот момент это была уже третья стадия рака.~ Сразу начали лечение — химиотерапия, операция, таргетная терапия, лучевая. Состояние пациентки то улучшалось, то ухудшалось.
В феврале 2024 года у Елены Ангелиди начались боли в спине, при обследовании были найдены метастазы в костях. Врачи назначили женщине новый курс терапии, но болезнь прогрессировала.
«Онколог в нашей поликлинике в Суздале направил маму в профильное федеральное учреждение — Медицинский радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба. Весь 2025 год мы туда ездили, каждые три месяца делали вливания, онколог отслеживал эффективность. ~В октябре появились новые метастазы в голове, нужно было менять лечение~, врачи собрали консилиум», — вспомнила Эвелина.
Специалисты рекомендовали Елене паллиативную тактику лечения с продолжением противоопухолевой терапии, только теперь — с новым препаратом «Энхерту». Здесь и начались главные трудности.
«Курс в миллионы рублей».
Препарат был зарегистрирован в России еще в 2022 году. Исследования показали, что терапия с «Энхерту» позволяет контролировать рак молочной железы с метастазами в 97,3% случаев и продлевает женщинам жизнь на несколько лет.
«Энхерту» показал высокую эффективность в клинических исследованиях и реальной практике, где напрямую сравнивался с другими вариантами лечения и превосходил стандартные линии терапии в несколько раз. ~Особую ценность препарат представляет для пациенток с метастазами в головной мозг, где варианты лечения крайне ограничены~ «, — рассказала “Газете.Ru” врач-онколог Московского международного онкологического центра и член Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Айшат Бахулова.
~Главная проблема лекарства — его низкая доступность.~ Сегодня препарата нет в клинических рекомендациях — они в последний раз обновлялись в 2021 году, кроме того, его нет в перечне жизненно важных лекарств.
Это значит, что пациентам остается либо покупать препарат за свой счет — а курс лечения в частной клинике обойдется в несколько миллионов рублей, либо добиваться закупки «Энхерту» в своем регионе в индивидуальном порядке по жизненным показаниям.
В таком случае ~врачебная комиссия должна подтвердить, что этот препарат — единственный шанс человека на жизнь.~ Тогда субъект закупает лекарство за счет регионального бюджета под конкретного пациента. Соглашаться на такие траты без боя готовы далеко не все ведомства.
«Если препарат не входит в перечень жизненно важных и его нет в клинических рекомендациях, то получить его сложно, потому что он полноценно не оплачивается лечебному учреждению, которое будет его предоставлять. ~Зачастую регионы не подтверждают назначения федерального центра~, и дальше больным приходится писать жалобы в минздрав, прокуратуру либо идти в суды», — рассказала «Газете.Ru» заместитель председателя Координационного совета МОД «Движение против рака» и член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич.
В этом на своем опыте убедилась Ангелиди.
«Все равно не помогло, она же умерла».
С решением врачебной комиссии федерального центра (от 17 октября 2025 года) Елена и ее дочь Эвелина приехали в онкодиспансер Владимирской области. ~Местные врачи изучили рекомендации коллег и решили собрать собственный консилиум.~ Спустя месяц Елене озвучили решение — отказать в назначении препарата.
"Врач мне с ходу сказала, что получить лекарство для мамы бесплатно не получится даже с решением врачебной комиссии, мои доводы про закон она не слушала. Тогда я сказала, что в 2023 году на сайте госзакупок регион уже приобретал препарат для одной женщины.
Врач как будто смутилась и сказала, что ей это все равно не помогло, пациентка умерла.
Но разве можно так рассуждать? Ведь у всех разная ситуация, переносимость!", — поразилась Эвелина.
Она обратилась с жалобой в минздрав, но и там причин тратить дополнительные средства из бюджета на инновационный препарат не нашли. Тогда вместе с юристами «Движения против рака» Елена пошла в суд и выиграла.
~29 января 2026 года Октябрьский районный суд Владимира обязал министерство здравоохранения Владимирской области обеспечить Елену лекарственным препаратом «Энхерту»~ в соответствии с медицинскими назначениями «на весь период нуждаемости до его отмены».
Решение подлежало немедленному исполнению, но лекарство Ангелиди не увидела и через неделю. 17 февраля стало известно, что Минздрав решил обжаловать решение суда.
«В пациентских кругах это просто нонсенс — ведь если суд вынес такое решение, значит, это вопрос жизни и смерти, но в нашем регионе на это внимание не обращают. Чтобы не выдавать лекарство, Минздрав готов судиться с больными», — отметила Эвелина Ангелиди.
«Газета.Ru» направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в минздрав Владимирской области. В ведомстве заявили, что готовы принимать обращения лишь через администрацию губернатора. К моменту публикации ни от одной из инстанций ответ не последовал.
«Кто будет растить ее детей?».
По словам специалистов, такие случаи — не единичны. ~Походы по судам нередко затягиваются на месяцы, а у многих больных такого срока в запасе просто нет. ~
«Даже перерыв в лечении, когда у больниц заканчиваются деньги, означает, что будет ухудшение состояния. А походы по всем инстанциям в среднем занимают около трех месяцев. И это очень критичный срок. Мы знаем, что уже были случаи, когда больные умирали, так и не дождавшись лекарств», — рассказала Галина Маргевич.
Организации, помогающие пациентам с раком, уже несколько лет пытаются добиться включения «Энхерту» в перечень жизненно важных лекарств и сделать бесплатным для россиян.
В начале февраля 2026 года АНО «Ореол жизни» обратилась к заместителю министра здравоохранения и председателю комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов Сергею Глаголеву.
Как отметили в организации, сегодня единственный вариант для женщин, которые уже прошли несколько курсов лечения — это химиотерапия, которая не оставляет шансов вести активную жизнь.
«Она ослабляет организм, и ~женщина медленно умирает, показатели крови падают, восстановление организма от лечения до лечения происходит очень медленно~, организму трудно справиться с побочными эффектами. Сил, чтобы работать, нет, а кто и на что будет растить ее детей, ухаживать за пожилыми родителями?», — написали авторы обращения.
Несмотря на это, ~10 февраля 2026 года комиссия минздрава в третий раз отклонила заявку на включение препарата в перечень жизненно важных. ~
Специалисты выразили опасения, что он может оказаться слишком востребованным — сейчас «Энхерту» включен в проект клинических рекомендаций по раку молочной железы, но в дальнейшем показания к применению могут быть расширены.
«Если по действующим клинрекам “Энхерту” могут получать 300−400 человек, то потенциально — десятки тысяч», — отметил замдиректора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тигран Геворкян.
Как пояснил Минздрав, это означает существенный рост нагрузки на бюджет. В ответ на это представители компании-производителя «Энхерты» AstraZeneca выразили готовность снизить цену до 63,4 тысячи рублей — это одна из самых низких цен на рынке. Тем не менее, заявку отклонили.
Теперь, как отметили специалисты, вся надежда лишь на то, что лекарство включат в клинические рекомендации, а пока россиянкам остается бороться не только с раком, но и с бюрократической машиной.