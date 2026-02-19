Ричмонд
В Архангельском районе Башкирии нашли замерзавшего мужчину

С начала года в Башкирии потерялись 28 человек, трое из них — дети.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 18 февраля в службу 112 поступил тревожный сигнал из Архангельского района. Мужчина сообщил, что находится на дороге в сторону Инзера, потерял ориентиры и начинает замерзать. К счастью, его успели найти до того, как случилось непоправимое. Обнаружили потерявшегося сотрудники полиции, в медицинской помощи он не нуждался.

Как рассказали в республиканском госкомитете по ЧС, с начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило уже 19 сообщений о пропавших людях. Всего потерялся 31 человек — 28 взрослых и трое детей.

