В Архангельском районе Башкирии нашли замерзавшего мужчину

Поздним вечером 18 февраля в службу 112 поступил тревожный сигнал из Архангельского района. Мужчина сообщил, что находится на дороге в сторону Инзера, потерял ориентиры и начинает замерзать. К счастью, его успели найти до того, как случилось непоправимое. Обнаружили потерявшегося сотрудники полиции, в медицинской помощи он не нуждался.