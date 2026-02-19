Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную

«В принципе, все те места, которые были построены еще, наверное, во времена Советского Союза, уязвимы, где-то подмывается. В таких уязвимых местах в открытой местности, где волнорезы не установлены, происходят подмытия. А в основном у нас от городского причала под крепостью Генуэзской до центральных пляжей и военного санатория везде установлены так называемые волнорезы. Где их нет — открытая местность — там, к сожалению, более уязвимые места», — поделился Чебышев.