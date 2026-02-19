Когда в Судаке начнут ремонтировать разрушенную штормом набережную

Накануне стало известно, что в Судаке после очередного шторма обрушился участок набережной, благоустроенной два года назад.
«Набережная была благоустроена: были новые МАФы (малые архитектурные формы — ред.) установлены, лавочки, освещение, плитка новая, ограждения. А БУСы — берегоукрепительные сооружения, они были старого происхождения, я думаю, что годов 1990-х эти подпорные стены. И, к сожалению, сейчас, когда сильные штормы, подмывает… Соответственно, подмыло подпорную стену и она обрушилась», — объяснил причину ЧП глава администрации.
Отреагировали на произошедшее, по словам Чебышева, оперативно: на место уже утром 18 февраля приехала комиссия, произвели обход территории, и было принято решение о срочном демонтаже, чтобы спасти то, что возможно. Восстанавливать утраченное намерены в кратчайшие сроки, заверил глава округа.
«У нас вторая очередь набережной там благоустраивается по федеральной программе. К курортному сезону, я думаю, мы должны все успеть, все восстановим. В понедельник ориентируемся уже на сметный расчет, чтобы выйти точно на сумму финансирования данных работ. И 24 февраля приступим к работам. Постараемся все усилить, чтоб впредь не происходило таких ситуаций», — сказал Чебышев.
Для не предвиденных работ, по его словам, потребуются еще десятки миллионов. «Пока о точных суммах не могу говорить, потому что специалисты просчитывают, смотрят, что произошло при разрушениях… Ну, ориентируемся в районе 30 миллионов», — заявил глава округа. По его словам, в реконструкции набережной, вероятно, будет помогать инвестор.
Подобный инцидент из-за старости и ветхости берегоукрепительных сооружений в Судаке возможен и на других участках набережной, например в районе военного санатория, предположил глава округа.
«В принципе, все те места, которые были построены еще, наверное, во времена Советского Союза, уязвимы, где-то подмывается. В таких уязвимых местах в открытой местности, где волнорезы не установлены, происходят подмытия. А в основном у нас от городского причала под крепостью Генуэзской до центральных пляжей и военного санатория везде установлены так называемые волнорезы. Где их нет — открытая местность — там, к сожалению, более уязвимые места», — поделился Чебышев.
По его словам, сейчас в Судаке совместно с профильным министерством разрабатывают проект реконструкции таких открытых участков, чтобы не просто были потрачены деньги, а не происходило больше таких повреждений.
«Здесь волнорезы создавать, я думаю, уже смысла нет. Просто нужно усилить конструкцию, которая простояла 30 лет. Там обычные бетонные блоки были уложены друг под друга. Просто нужно усилить, вывести монолитные подпорные стены, произвести бурение, и, я думаю, это будет качественно», — подытожил гость эфира.