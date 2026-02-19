В Храброво отменили и задержали несколько рейсов в Москву

С прилётами ситуация аналогичная. Отменён рейс SU 1018 из Шереметьево, который должен был прибыть в 13:00. С задержкой ожидаются S7 1211 из Домодедово (с 12:05 до 12:40) и DP 6831 из Внуково (с 16:20 до 17:10). Кроме того, прибытие рейса SU 1008 из Шереметьево перенесли с 22:30 на 05:10.