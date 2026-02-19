Циклон «Валли» накрыл Москву снежным одеялом и продолжает и набирать мощь

По словам синоптика, циклон начал оказывать влияние на погоду региона минувшей ночью. К утру снег засыпал центральные районы Москвы, а на юге Подмосковья местами зафиксировали до 10 мм осадков в пересчёте на воду. Видимость ухудшилась до 600−1000 метров, ветер усилился до 14 м/с. Наиболее сильные снегопады в минувшие 12 часов прошли в Брянской, Курской и Орловской областях, где выпало более половины месячной нормы.
«Пик снежного ненастья в столичном регионе придётся на период с 9−10 до 16−17 часов, после чего снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру пятницы», — предупредил Леус.
Зима в этом году выдалась очень снежной, поэтому работникам коммунальных служб приходится порой неустанно расчищать дворы от снега. Ранее в Госдуме предложили создать «коммунальный резерв» — реестр граждан, которых можно оперативно привлекать к периодическим работам по уборке сугробов и устранению последствий непогоды.
