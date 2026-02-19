Ричмонд
Челябинские казаки впервые примут участие в Параде Победы

Челябинские казаки впервые примут участие в Параде Победы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 2026 году парадный расчет Оренбургских казаков впервые будет участвовать в военном параде 9 Мая на Красной площади», — сообщил атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов.

Об этом событии он рассказал на заседании рабочей группы по делам казачества Челябинской области.

Также, по словам Цыганова, в настоящее 199 казаков проходят службу в зоне проведения СВО, а все казачьи отделы на регулярной основе собирают и направляют гуманитарные грузы для бойцов.

Всего же с начала специальной военной операции на фронт отправились 410 казаков, 125 из которых награждены государственными наградами.