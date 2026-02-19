В России стало больше студентов из Латвии и Эстонии

В целом по большинству недружественных стран фиксируется спад. Больше всего студентов по-прежнему приезжает с Украины, однако показатель сократился с 3646 до 2295 человек. Снижение также отмечено у Южной Кореи, Болгарии, США, Японии и ряда других государств. Общее число студентов из недружественных стран уменьшилось с 6521 до 4983 человек.