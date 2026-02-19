Ричмонд
В России стало больше студентов из Латвии и Эстонии

Украина остается абсолютным лидером по числу граждан в вузах РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России выросло число студентов из Латвии и Эстонии. Об этом свидетельствуют данные Минобрнауки, с которыми ознакомились «Ведомости».

В 2025/26 учебном году в российских вузах обучаются 615 граждан Латвии против 605 годом ранее. Число студентов из Эстонии увеличилось с 363 до 380 человек. Литва, напротив, показала снижение — со 163 до 153 учащихся.

В целом по большинству недружественных стран фиксируется спад. Больше всего студентов по-прежнему приезжает с Украины, однако показатель сократился с 3646 до 2295 человек. Снижение также отмечено у Южной Кореи, Болгарии, США, Японии и ряда других государств. Общее число студентов из недружественных стран уменьшилось с 6521 до 4983 человек.

При этом по отдельным направлениям зафиксирован рост. Увеличилось число учащихся с Кипра, из Румынии, Новой Зеландии и Норвегии. В Минобрнауки подчеркнули, что сотрудничество в сфере высшего образования продолжается, несмотря на сокращение масштабов.

Немногим ранее Владимир Путин поручил принять решения об обновлении программ развития или реорганизации не менее двух процентов колледжей и вузов с худшими показателями. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

