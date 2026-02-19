Вашингтон против присутствия пяти стран на официальных мероприятиях саммита НАТО в Анкаре: о ком идет речь

Кроме того, Соединенные Штаты давят на альянс, чтобы на официальных встречах на саммите не было также и четырех официальных партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. При этом американская сторона не возражает, чтобы представители этих государств присутствовали на сопутствующих мероприятиях.