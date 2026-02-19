Вашингтон против присутствия пяти стран на официальных мероприятиях саммита НАТО в Анкаре: о ком идет речь

Вашингтон не хочет, чтобы союзники по Североатлантическому альянсу приглашали на июльский саммит в Анкаре приглашали Украину. Об этом со ссылкой на неназванных дипломатов сообщает Politico.
Кроме того, Соединенные Штаты давят на альянс, чтобы на официальных встречах на саммите не было также и четырех официальных партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. При этом американская сторона не возражает, чтобы представители этих государств присутствовали на сопутствующих мероприятиях.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что следующий саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7−8 июля 2026 года. Там, добавил генсек, страны альянса продолжат готовить ответы на «сегодняшние вызовы» в отношении блока.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом подчеркнул, что в ходе мероприятия будет подготовлена почва для принятия ряда важных решений.