В Татарстане открыли первое в России пространство студотрядов в лагере

Министр по делам молодежи республики Азат Кадыров подчеркнул важность ранней профориентации. По его словам, системное профессиональное становление и воспитание уважения к труду должно начинаться еще со школьной скамьи. Спикер отметил высокий интерес молодежи к трудоустройству. Так, в 2025 году в составе трудовых отрядов подростков в регионе первый профессиональный опыт получили 3 858 несовершеннолетних граждан.