В Татарстане открыли первое в России пространство студотрядов в лагере

В Нижнекамске в день празднования Дня российских студенческих отрядов в центре «Камский Артек» состоялось открытие уникального мультиформатного пространства «СО. Здание». Объект стал первым в стране, созданным на базе детского оздоровительного лагеря и объединяющим функции коворкинга, выставочного комплекса и профориентационного центра для подрастающего поколения.
Министр по делам молодежи республики Азат Кадыров подчеркнул важность ранней профориентации. По его словам, системное профессиональное становление и воспитание уважения к труду должно начинаться еще со школьной скамьи. Спикер отметил высокий интерес молодежи к трудоустройству. Так, в 2025 году в составе трудовых отрядов подростков в регионе первый профессиональный опыт получили 3 858 несовершеннолетних граждан.
Руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко сообщил, что новое пространство стало 35-м в стране, но первым работающим на базе детского лагеря. Это позволит усилить работу по развитию направления трудовых отрядов подростков.
В пространстве дети смогут с помощью технологий виртуальной реальности «примерить» различные профессии в игровой форме. В прошлом году в детских лагерях республики отработали 1 067 студентов, обеспечив отдых для более чем 9,5 тысячи детей.
Напомним, в Татарстане к очистке улиц от снега могут привлечь студентов. Управляющим компаниям надо только согласится их нанять.