В Ростовской области 18 февраля произошло три пожара

В Ростовской области минувшая среда, 18 февраля, выдалась напряженной для спасателей. Если пожаров было относительно немного, то дорожно-транспортных происшествий, напротив, больше, чем обычно.
Как рассказали в областном МЧС, сотрудники экстренной службы боролись с тремя техногенными возгараниями. Также им пришлось ликвидировать последствия пяти аварий.
— К работе привлекались 68 человек, также были задействованы 32 спецмашины, — сказали в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице 19 февраля из-за непогоды действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на дорогах ожидают гололед, а порывы ветра составят 15−20 метров в секунду.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.