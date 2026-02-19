Ричмонд
В Ростовской области 18 февраля произошло три пожара

Спасатели Ростовской области в минувшие сутки боролись с огнем и ликвидировали последствия пяти ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшая среда, 18 февраля, выдалась напряженной для спасателей. Если пожаров было относительно немного, то дорожно-транспортных происшествий, напротив, больше, чем обычно.

Как рассказали в областном МЧС, сотрудники экстренной службы боролись с тремя техногенными возгараниями. Также им пришлось ликвидировать последствия пяти аварий.

— К работе привлекались 68 человек, также были задействованы 32 спецмашины, — сказали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице 19 февраля из-за непогоды действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на дорогах ожидают гололед, а порывы ветра составят 15−20 метров в секунду.

