Главные новости к утру 19 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 февраля 2026.
СМИ раскрыли темы переговоров РФ и Украины
The New York Times со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Украина в ходе переговоров обсуждали тему создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон конфликта. В повестку диалога также вошел вопрос создания гражданской администрации для управления регионом после перемирия.
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проинформировали главу Белого дома о результатах встреч в Женеве. В швейцарском городе американские представители участвовали во втором раунде переговоров с Ираном по ядерной программе и третьем раунде переговоров Россия-США-Украина.
США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные
Вашингтон рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято. Представители Пентагона доложили Дональду Трампу о готовности к атакам. В Белом доме «оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания» от потенциального удара.
Власти Польши собирают данные для иска к России о репарациях
Правительство Польши приступило к сбору данных для возможного иска к России о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров страны Адам Шлапка. Оценкой ущерба займется Институт имени Яна Карского, специалисты которого проведут научные исследования всех потерь.
США выводят весь воинский контингент из Сирии
США выводят из Сирии все свои войска численностью около 1 тыс. человек, завершая десятилетнюю военную операцию в республике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Вывод войск завершится в течение двух месяцев. Американцы уже покинули военную базу Эт-Танф на границе с Иорданией и Ираком, а также базу Аш-Шаддади на северо-востоке страны.