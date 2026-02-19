Главные новости к утру 19 февраля 2026 года

США выводят из Сирии все свои войска численностью около 1 тыс. человек, завершая десятилетнюю военную операцию в республике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Вывод войск завершится в течение двух месяцев. Американцы уже покинули военную базу Эт-Танф на границе с Иорданией и Ираком, а также базу Аш-Шаддади на северо-востоке страны.