Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 19 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 19 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 февраля 2026.

СМИ раскрыли темы переговоров РФ и Украины

Источник: РИА "Новости"

The New York Times со ссылкой на источники сообщил, что Россия и Украина в ходе переговоров обсуждали тему создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон конфликта. В повестку диалога также вошел вопрос создания гражданской администрации для управления регионом после перемирия.

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проинформировали главу Белого дома о результатах встреч в Женеве. В швейцарском городе американские представители участвовали во втором раунде переговоров с Ираном по ядерной программе и третьем раунде переговоров Россия-США-Украина.

США изучают возможность удара по Ирану в ближайшие выходные

Вашингтон рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но окончательного решения пока не принято. Представители Пентагона доложили Дональду Трампу о готовности к атакам. В Белом доме «оценивают риски эскалации, а также политические и военные последствия воздержания» от потенциального удара.

Власти Польши собирают данные для иска к России о репарациях

Правительство Польши приступило к сбору данных для возможного иска к России о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь кабинета министров страны Адам Шлапка. Оценкой ущерба займется Институт имени Яна Карского, специалисты которого проведут научные исследования всех потерь.

США выводят весь воинский контингент из Сирии

США выводят из Сирии все свои войска численностью около 1 тыс. человек, завершая десятилетнюю военную операцию в республике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Вывод войск завершится в течение двух месяцев. Американцы уже покинули военную базу Эт-Танф на границе с Иорданией и Ираком, а также базу Аш-Шаддади на северо-востоке страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше