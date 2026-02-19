Финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» застрелили на глазах у ее детей

Неизвестные расстреляли финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года Луллет Джейн Рамило де Гусман на глазах у ее детей. Об этой трагедии рассказали в The Philippine Star.
Нападение произошло 13 февраля. 32-летняя женщина села в машину вместе с тремя детьми около дома в городе Сан-Мануэль.
Неожиданно рядом с автомобилем возникли двое мужчин на мотоциклах — они открыли огонь по машине, в результате чего серьезно ранили Гусман.
Врачам не удалось спасти ее. Полиция начала операцию по поиску преступников. Специалисты утверждают, что причиной нападения могли быть мотивы личной мести.
Гусман в 2013 году заняла второе место на конкурсе «Мисс Земля Филиппины». Кроме того, она получала призы в отдельных номинациях других международных конкурсов красоты, уточнили в издании.
В прошлом году неизвестные также расстреляли в Эквадоре бывшую королеву красоты провинции Эстер Крус и ранили ее возлюбленного и годовалую дочь.
Ранее в Мексике вооруженный мужчина застрелил 23-летнюю Валерию Маркес, которая развивала свой блог о красоте на платформе TikTok. Трагедия случилась во время прямой трансляции.