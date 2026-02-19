Россельхознадзор оставил жителей Челябинской области без утиного филе

Машина направлялась в Троицк. Водитель пытался провезти 220 килограммов филе утки. При детальном досмотре и проверке документов выяснилось, что продукция не была упакована должным образом, отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные бумаги и маркировка. К тому же, груз перевозился при нарушении температурного режима, необходимого для скоропортящихся продуктов.