Россельхознадзор оставил жителей Челябинской области без утиного филе

В Челябинскую область не пустили партию утиного филе, прибывшую из Казахстана. Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с пограничниками и таможенниками 17 февраля 2026 года остановили автомобиль возле пункта пропуска «Бугристое» в Челябинской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Машина направлялась в Троицк. Водитель пытался провезти 220 килограммов филе утки. При детальном досмотре и проверке документов выяснилось, что продукция не была упакована должным образом, отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные бумаги и маркировка. К тому же, груз перевозился при нарушении температурного режима, необходимого для скоропортящихся продуктов.
В соответствии с законодательством ЕвразЭС, продукция без должного документального сопровождения считается потенциально опасной и запрещена к ввозу в страну. В связи с выявленными нарушениями, транспортное средство с грузом было отправлено обратно в Казахстан.