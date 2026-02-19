Причиной смерти актера из «Криминального чтива» Грина стало огнестрельное ранение

Причиной смерти актера Питера Грина стало огнестрельное ранение в область левой подмышки с повреждением плечевой артерии. Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка признало произошедшее несчастным случаем, сообщает New York Post.
Актера обнаружили мертвым в его квартире в Нью-Йорке 12 декабря 2025 года после того, как соседи пожаловались на громкую музыку. Прибывшие полицейские нашли его лежащим на полу с травмами, в помещении были следы крови.
Издание отметило, что из-за проблем с психическим здоровьем в прошлом, включая попытку самоубийства в 1996 году и борьбу с зависимостью, изначально возникли предположения о возможном суициде.
Менеджер Грина Грегг Эдвардс рассказал, что общался с актером за два дня до случившегося и не заметил тревожных сигналов. По его словам, артист упоминал лишь о предстоящей операции. В январе он планировал начать съемки в новом проекте, передает газета.
Американский актер Питер Грин ушел из жизни в возрасте 60 лет. Артист получил широкую известность в 1990-е годы благодаря ролям в кинокартинах «Криминальное чтиво», «Маска», «Охотник за головами» и «Бриллиантовый полицейский».