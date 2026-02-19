Экс-замглавы Минобороны Иванов подал иск из-за отказа отправки на СВО

Осужденный за растрату экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к военному ведомству из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.
Как отмечается, ответчиками в иске указаны Минобороны РФ, а также военный комиссариат Москвы и Единый пункт отбора на военную службу по контракту по Москве.
«Прошу признать незаконным бездействие административных ответчиков, выразившееся в ненаправлении в мой адрес письменного ответа на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО в установленный законом срок», — сказано в просительной части искового заявления.
Иванов подал заявление в Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве о заключении контракта на службу в зоне спецоперации. Обращение было отправлено по почте в ноябре 2025 года.
Напомним, в июле 2025 года Иванов подал заявление на отправку на спецоперацию в должности майора, но получил отказ в октябре. Затем он повторно подал заявление, согласившись служить на любой должности и в любом звании.
Иванова обвиняют в получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Он уже получил 13 лет заключения в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей по делу о растрате и выводе около 4 млрд рублей. Кроме того, его лишили государственных наград и звания заслуженного строителя РФ.