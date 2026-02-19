Экс-замглавы Минобороны Иванов подал иск из-за отказа отправки на СВО

Иванова обвиняют в получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Он уже получил 13 лет заключения в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей по делу о растрате и выводе около 4 млрд рублей. Кроме того, его лишили государственных наград и звания заслуженного строителя РФ.