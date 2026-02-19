Ричмонд
Экс-замглавы Минобороны Иванов подал иск из-за отказа отправки на СВО

Ответчиками в иске Иванова указаны Минобороны РФ, а также военный комиссариат Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Осужденный за растрату экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к военному ведомству из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Как отмечается, ответчиками в иске указаны Минобороны РФ, а также военный комиссариат Москвы и Единый пункт отбора на военную службу по контракту по Москве.

«Прошу признать незаконным бездействие административных ответчиков, выразившееся в ненаправлении в мой адрес письменного ответа на обращение о желании заключить контракт на прохождение воинской службы в зоне СВО в установленный законом срок», — сказано в просительной части искового заявления.

Иванов подал заявление в Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве о заключении контракта на службу в зоне спецоперации. Обращение было отправлено по почте в ноябре 2025 года.

Напомним, в июле 2025 года Иванов подал заявление на отправку на спецоперацию в должности майора, но получил отказ в октябре. Затем он повторно подал заявление, согласившись служить на любой должности и в любом звании.

Иванова обвиняют в получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Он уже получил 13 лет заключения в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей по делу о растрате и выводе около 4 млрд рублей. Кроме того, его лишили государственных наград и звания заслуженного строителя РФ.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше