Невестка Трампа заявила, что он готовится к сенсационному заявлению о НЛО

«Я слышала, что президент собирается поделиться с нами кое-какой информацией по этому поводу. Он немного колебался, прежде чем дать нам какую-то реальную информацию, и это наводит меня на мысль, что у него есть много данных, но он ждёт подходящего момента, чтобы ими поделиться», — заявила Лора.