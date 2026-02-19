Невестка Трампа заявила, что он готовится к сенсационному заявлению о НЛО

Невестка президента США Дональда Трампа, жена его сына Эрика, Лора, подтвердила в подкасте Pod Force One, что американский лидер готовится сделать сенсационное заявление о контакте жителей Земли с пришельцами, материал перевел aif.ru.
Она заявила, что они с супругом решили спросить президента о слухах по поводу его «самого важного заявления в истории человечества», которое якобы он хочет сделать 8 июля 2026 года.
«Я слышала, что президент собирается поделиться с нами кое-какой информацией по этому поводу. Он немного колебался, прежде чем дать нам какую-то реальную информацию, и это наводит меня на мысль, что у него есть много данных, но он ждёт подходящего момента, чтобы ими поделиться», — заявила Лора.
Она добавила, что необычная сдержанность президента в этом вопросе укрепила ее уверенность в том, что «это еще не все».
Напомним, в январе 2026 года американский режиссёр-документалист Марк Кристофер Ли заявил Daily Star, что 8 июля 2026 года президент США Дональд Трамп сделает «самое важное заявление в истории человечества» о контакте с инопланетянами, он даже уже написал речь. Дата якобы выбрана не случайно — 8 июля 1947 года стал историческим моментом, когда мир впервые узнал о «захваченной летающей тарелке» в Нью-Мексико.
Кроме того, недавно о пришельцах заговорил и экс-президент США Барак Обама, эксперты связывают это с «кампанией по акклиматизации» населения перед серьезным заявлением.