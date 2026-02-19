В Ростове завершили тестирование ИИ-сервиса для чиновника

В Ростовской области завершили тестирование ИИ-сервисов для работы государственных служащих, об этом сообщили в правительстве региона. Наш край был выбран в качестве пилотной площадки для того, чтобы понять, насколько актуальными и удобными будут новые технологии.
По словам областного министра цифрового развития, ИТ и связи Алексея Копытова, ИИ будет автоматически обрабатывать документы, изучать данные, выполнять повторяющиеся задачи. Благодаря анализу платформы госслужащие смогут принимать более аргументированные решения, также у них появится больше времени для решения других задач.
Вскоре ИИ внедрят во все органы исполнительной власти.
