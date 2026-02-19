В онкодиспансере имени Ефетова в Крыму появится новый модульный корпус

В 2026 году в Симферополе на базе Крымского республиканского онкологического диспансера имени Ефетова планируют начать строительство модульного корпуса, как сообщает «Крым 24».
На реализацию проекта из регионального бюджета уже выделено 200 миллионов рублей. Кроме того, планируется приобретение современного линейного ускорителя заряженных частиц, который будет использоваться для лучевой терапии онкологических заболеваний.
Расширение онкологического центра направлено на повышение уровня медицинского обслуживания жителей полуострова. После завершения строительства местные жители смогут получать квалифицированную помощь при онкологических заболеваниях, не покидая регион.