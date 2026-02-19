Эпидемиологи предупредили о сушеных грибах с превышением уровня радиации в большинстве районов Гомельской области

Белорусские эпидемиологи обнаружили опасные грибы, в которых уровень радиации выше вдвое. Об этом сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Гомельской области.
Опасный уровень радиации обнаружен в сушеных грибах, которые выявили во время радиационного контроля продуктов питания и воды в регионе. На Гомельщине специалисты проверили 74 пробы пищевых продуктов и 20 проб воды на содержание цезия-137.
В госсекторе проверили 51 пробу и не нашли превышений. А вот в частном секторе превышение гигиенического норматива выявили в пробе сушеных грибов.
— При нормативе 2500 беккерелей на килограмм уровень содержания цезия-137 составил 6397 беккерелей на килограмм, — пояснили в учреждении.
В центре напомнили, что белорусы могут бесплатно проверить продукты из подсобных хозяйств и из леса в территориальном центре гигиены и эпидемиологии.
При этом в ноябре грибы с цезием-137 обнаружили в большинстве районов Гомельщины.
