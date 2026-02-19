Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы на месяц закрыли пищеблок музыкального колледжа в Екатеринбурге

На предприятии общественного питания выявили ряд нарушений.

Источник: УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге на месяц приостановлена деятельность пищеблока музыкальной школы на улице А. Валека, 25, ха нарушения закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Как рассказали в УФССП по Свердловской области, на предприятии, предоставляющем услуги в сфере общественного питания, не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, продукты хранятся без маркировки, не соблюдаются условия их хранения, оборудование и стены со следами загрязнений в виде жира.

Точку общественного питания опечатали судебные приставы. Деятельность пищеблока приостановлена на 30 суток.