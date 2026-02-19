Приставы на месяц закрыли пищеблок музыкального колледжа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на месяц приостановлена деятельность пищеблока музыкальной школы на улице А. Валека, 25, ха нарушения закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Как рассказали в УФССП по Свердловской области, на предприятии, предоставляющем услуги в сфере общественного питания, не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, продукты хранятся без маркировки, не соблюдаются условия их хранения, оборудование и стены со следами загрязнений в виде жира.
Точку общественного питания опечатали судебные приставы. Деятельность пищеблока приостановлена на 30 суток.