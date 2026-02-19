Приставы на месяц закрыли пищеблок музыкального колледжа в Екатеринбурге

Как рассказали в УФССП по Свердловской области, на предприятии, предоставляющем услуги в сфере общественного питания, не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, продукты хранятся без маркировки, не соблюдаются условия их хранения, оборудование и стены со следами загрязнений в виде жира.