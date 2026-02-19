Как в праздники изменится расписание электричек по Башкирии

В предстоящие выходные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов.
20, 21, 22 февраля:
№ 6422/7160/7158 Дёма (отпр. 13:25) — Усть-Катав (приб. 17:26, отпр. 17:27) — Челябинск (приб. 23:05);
№ 6438/6440 Дёма (отпр. 18:12) — Мурсалимкино (приб. 22:53).
21, 22, 23 февраля:
№ 7437/6437 Мурсалимкино (отпр. 5:13) — Дёма (приб. 09:58);
№ 7157/7159/7161 Челябинск (отпр. 6:04) — Усть-Катав (приб. 11:44, отпр. 11:45) — Дёма (приб. 15:36).
23 февраля:
№ 6424 Дёма (отпр. 18:12) — Усть-Катав (приб. 22:11);
№ 6436 Раевка (отпр. 6:06) — Уфа (приб. 8:19);
№ 7485/7486/7488 Уфа (отпр. 7:08) — Инзер (приб. 10:05, отпр. 10:47) — Белорецк (приб. 12:27);
№ 7427/7425 Шакша (отпр. 8:22) — Приютово (приб. 12:13, отпр. 12:16) — Абдулино (приб. 12:54);
№ 7422/7428 Абдулино (отпр. 15:00) — Приютово (приб. 15:41, отпр. 15:45) — Тавтиманово (приб. 20:14);
№ 7489/7491/7492 Белорецк (отпр. 17:39) — Инзер (приб. 19:12, отпр. 19:30) — Уфа (приб. 22:19);
№ 7421/7423 Иглино (отпр. 18:01) — Приютово (приб. 21:58, отпр. 22:01) — Абдулино (приб. 22:39);
№ 7461 Уфа (отпр. 18:28) — Кандры (приб. 21:15).
24 февраля:
№ 6423 Усть-Катав (отпр. 5:51) — Дёма (приб. 9:58).
Ранее сообщали: на вокзалах обновили систему самостоятельной покупки билетов.