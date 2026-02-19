На трассе Екатеринбург — Пермь ограничат движение из-за ремонтных работ

19 февраля на трассе Екатеринбург — Пермь ограничат движение. На 187-м километре дороги возле поселка Ачит дорожники будут ремонтировать барьерные ограждения.
— Движение осуществляется по одной полосе. Время производства работ с
Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.
Напомним, что в Екатеринбурге временно перекроют движение транспорта через железнодорожные пути на участке от улицы Комсомольской до Сибирского тракта.
Ограничения будут действовать каждую по пятницам, субботам и воскресеньям с 23:00 до 06:00 в период с 20 февраля по 10 мая 2026 года. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки на данном участке дороги.