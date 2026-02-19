Ричмонд
На трассе Екатеринбург — Пермь ограничат движение из-за ремонтных работ

Трассу Екатеринбург — Пермь перекроют из-за ремонта.

Источник: Комсомольская правда

19 февраля на трассе Екатеринбург — Пермь ограничат движение. На 187-м километре дороги возле поселка Ачит дорожники будут ремонтировать барьерные ограждения.

— Движение осуществляется по одной полосе. Время производства работ с 09:00—18:00, — сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что в Екатеринбурге временно перекроют движение транспорта через железнодорожные пути на участке от улицы Комсомольской до Сибирского тракта.

Ограничения будут действовать каждую по пятницам, субботам и воскресеньям с 23:00 до 06:00 в период с 20 февраля по 10 мая 2026 года. Ограничения связаны со строительством транспортной развязки на данном участке дороги.