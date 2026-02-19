Омская прокуратура снова наказала «СтройТраст» за задержки зарплаты строителям

Это не первый случай нарушения трудовых прав в компании. В декабре 2025 года прокуратура уже выявляла факты нарушения сроков выдачи зарплаты, окончательного расчета при увольнении и оплаты отпусков. Тогда после вмешательства надзорного ведомства трудовые права 441 работника восстановили, им выплатили компенсацию на общую сумму более 1 млн рублей.