Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура снова наказала «СтройТраст» за задержки зарплаты строителям

Директору внесли представление.

Источник: Комсомольская правда

19 февраля в омском прокуратуре сообщили о проведении проверки после информации о новых невыплатах зарплаты сотрудникам ООО «СтройТраст». Люди заняты на ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ. Факты подтвердились. Руководителю организации внесено представление, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.

Это не первый случай нарушения трудовых прав в компании. В декабре 2025 года прокуратура уже выявляла факты нарушения сроков выдачи зарплаты, окончательного расчета при увольнении и оплаты отпусков. Тогда после вмешательства надзорного ведомства трудовые права 441 работника восстановили, им выплатили компенсацию на общую сумму более 1 млн рублей.

По постановлению прокурора директора организации наказали в рамках части 6 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации. На сегодняшний день предприниматель уже оплатил штраф.