Омская прокуратура снова наказала «СтройТраст» за задержки зарплаты строителям

19 февраля в омском прокуратуре сообщили о проведении проверки после информации о новых невыплатах зарплаты сотрудникам ООО «СтройТраст». Люди заняты на ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ. Факты подтвердились. Руководителю организации внесено представление, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.
Это не первый случай нарушения трудовых прав в компании. В декабре 2025 года прокуратура уже выявляла факты нарушения сроков выдачи зарплаты, окончательного расчета при увольнении и оплаты отпусков. Тогда после вмешательства надзорного ведомства трудовые права 441 работника восстановили, им выплатили компенсацию на общую сумму более 1 млн рублей.
По постановлению прокурора директора организации наказали в рамках части 6 статьи 5.27 КоАП Российской Федерации. На сегодняшний день предприниматель уже оплатил штраф.