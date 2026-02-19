Иркутский лайнер МС-21 прилетел на зимние испытания в Сыктывкар. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала объединенной авиастроительной корпорации.
— После тренировочного полета из Жуковского в Воркуту, импортозамещенный самолет впервые приземлился на северном аэродроме, — уточнили специалисты.
Специалисты тестируют машины в суровых температурах и условиях. Фото: предоставлено Артуром Волгиным.
Отечественное воздушное судно с бортовым прибыл в Сыктывкар с ближнемагистральным самолетом SJ-100. Они будут проходить этап сертификационных испытаний. Специалисты тестируют машины в суровых температурах и условиях, чтобы убедиться в их надежности.
