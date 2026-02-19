Ричмонд
Иркутский лайнер МС-21 прилетел на зимние испытания в Сыктывкар

Cамолет впервые приземлился на северном аэродроме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский лайнер МС-21 прилетел на зимние испытания в Сыктывкар. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала объединенной авиастроительной корпорации.

— После тренировочного полета из Жуковского в Воркуту, импортозамещенный самолет впервые приземлился на северном аэродроме, — уточнили специалисты.

Специалисты тестируют машины в суровых температурах и условиях. Фото: предоставлено Артуром Волгиным.

Отечественное воздушное судно с бортовым прибыл в Сыктывкар с ближнемагистральным самолетом SJ-100. Они будут проходить этап сертификационных испытаний. Специалисты тестируют машины в суровых температурах и условиях, чтобы убедиться в их надежности.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что впервые за шесть лет из Забайкалья в Маньчжурию можно будет добраться на поезде. Время в пути до Китая займет всего 25 минут.