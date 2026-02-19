«Абсолютное свинство»: Бероев раскритиковал звезд, отдыхающих за границей

Актер Егор Бероев раскритиковал российских звезд, которые отдыхают за границей и делятся этим в социальных сетях. Свое мнение он высказал в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».
— Думаю, надо исключить публикации с Куршевелей, Дубая, Мальдив, когда туда приезжают известные люди. Свинство дошло до того, что они даже не знают, что происходит в стране, — отметил артист.
По его словам, подобные представители шоу-бизнеса «живут отдельной жизнью» — им кажется, что они сами вправе решать, куда им поехать на отдых.
— Ради бога! Но не нужно показывать это публично, чтобы не было за них стыдно. Если вы живете жизнью страны, вы должны думать об этом. Потому что это свинство, абсолютное свинство, — добавил актер.
Недавно сеть магазинов Rendez-Vous раскритиковали за юбилейный пресс-тур в Куршевеле, на который компания потратила около 30 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.
Телеведущая и актриса Юлия Меньшова, в свою очередь, выразила сомнение в том, могут ли артисты публично обсуждать политические вопросы.