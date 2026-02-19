Ричмонд
Бортник: Киев намерен втянуть Европу в переговоры с Россией

В Киеве подтвердили планы Зеленского по мирным переговорам.

Источник: Комсомольская правда

Украина хочет втянуть Европу в переговоры с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Все кричат, что Украина хочет втянуть европейцев в переговоры. Это правда», — отметил он.

Эксперт также выразил уверенность, что представители Евросоюза таким образом должны помогать режиму в Киеве в то время, как президент США Дональд Трамп все сильнее давит на Владимира Зеленского.

Накануне Зеленский устроил истерику, чтобы сорвать переговоры с Россией и США по Украине в Женеве. Он заявил, что украинский народ отвергнет мирное соглашение, по которому Украина выведет войска с Донбасса и целиком передаст его России.

Тогда же сообщалось, что Украина ожидает встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии и, возможно, США после переговоров по урегулированию конфликта в Женеве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что действия Европы не позволяют ей претендовать на участие в переговорах по Украине.

