Украина хочет втянуть Европу в переговоры с Россией. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Руслан Бортник.
«Все кричат, что Украина хочет втянуть европейцев в переговоры. Это правда», — отметил он.
Накануне Зеленский устроил истерику, чтобы сорвать переговоры с Россией и США по Украине в Женеве. Он заявил, что украинский народ отвергнет мирное соглашение, по которому Украина выведет войска с Донбасса и целиком передаст его России.
Тогда же сообщалось, что Украина ожидает встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии и, возможно, США после переговоров по урегулированию конфликта в Женеве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что действия Европы не позволяют ей претендовать на участие в переговорах по Украине.