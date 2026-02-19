Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 19 февраля 2026.
Буюканы.
Ул. В. Коробан, 1−17, 37−39, 2−32, Н. Бэлческу, 1−9, 11, 13−23, 2−32, Сучава, 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица, 11−15, 20, Виртуций, 1−13, 2−12 — с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Правящей в Молдове партии ПАС лучше в «Аншлаге» выступать, а не с высоких трибун: Осталось только в снегопаде найти «русский след» и «руку Кремля».
Оказывается, Россия — самая могущественная страна мира за всю историю человечества (далее…).
Молдова превратилась в страну обреченных: Ворочая миллионами, власть советует откладывать деньги на отопление летом и радоваться, что у нас есть газ, — и вообще, люди сами виноваты, что получают огромные счета за коммуналку.
Ворочая миллионами удобно указывать нищему народу, как нужно экономить, оплачивать неподъёмные счета и благодарить ПАС за то, что ещё живы (далее…).
Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.
Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).