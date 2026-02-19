Ричмонд
Люди остаются без электричества не только из-за стихии, но и запланированных отключений: Где в Кишиневе опять не будет света — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в четверг, 19 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе в четверг, 19 февраля 2026.

Буюканы.

Ул. В. Коробан, 1−17, 37−39, 2−32, Н. Бэлческу, 1−9, 11, 13−23, 2−32, Сучава, 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица, 11−15, 20, Виртуций, 1−13, 2−12 — с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

