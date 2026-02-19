Передовые практики по повышению рождаемости внедрят в Приморском крае

Отмечается, что в вузах и колледжах региона сегодня обучается более 34 тысяч женщин репродуктивного возраста, при этом подавляющее большинство из них (более 33 тысяч) еще не имеют детей. Для поддержки будущих мам в крае меняются подходы в системе здравоохранения. Медицинским учреждениям рекомендовано использовать термин «консультирование будущей мамы» вместо «доабортное консультирование». Кроме того, в прошлом году 14 частных клиник Приморья добровольно отказались от лицензий на проведение операций по прерыванию беременности.