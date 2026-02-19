Передовые практики по повышению рождаемости внедрят в Приморском крае

В Приморском крае стартует масштабная образовательная программа «Демография 2.0: перезагрузка». Проектный акселератор направлен на поиск и внедрение эффективных практик по повышению рождаемости с учетом особенностей каждого района региона. Об этом сообщила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина.
Приморье остается самым густонаселенным субъектом Дальнего Востока: здесь проживает 1,8 миллиона человек. Власти края делают ставку на создание комфортных условий для создания семей и рождения детей. Особое внимание в рамках новой стратегии уделяется работе с молодежью и будущими матерями.
Отмечается, что в вузах и колледжах региона сегодня обучается более 34 тысяч женщин репродуктивного возраста, при этом подавляющее большинство из них (более 33 тысяч) еще не имеют детей. Для поддержки будущих мам в крае меняются подходы в системе здравоохранения. Медицинским учреждениям рекомендовано использовать термин «консультирование будущей мамы» вместо «доабортное консультирование». Кроме того, в прошлом году 14 частных клиник Приморья добровольно отказались от лицензий на проведение операций по прерыванию беременности.
По словам вице-губернатора, ключевыми факторами для роста рождаемости остаются доступность детских садов и школ, качественная медицина, стабильная занятость с достойной оплатой труда, а также развитая спортивная инфраструктура. Новый проектный акселератор призван объединить усилия всех уровней власти и найти точечные решения для каждого муниципалитета.
Лишь при личной вовлеченности каждого и совместной работе можно достичь национальной цели и обеспечить будущее государства, уверена Вера Щербина.