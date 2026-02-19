В Омске пожар в Кузьминках мог случиться из-за жарки блинов

В этот раз, по информации жильцов, пожар начался на кухне, где жарились блины. Как пишет «Новый Омск», в домовом чате обсуждается, что в момент жарки блинов натяжной потолок на кухне начал плавиться от жара, после чего загорелся. Эта версия пока не подтверждена официально.