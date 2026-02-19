В Омске пожар в Кузьминках мог случиться из-за жарки блинов

В Омске на последнем, 22 этаже, одного из домов жилого комплекса Кузьминки вновь произошёл пожар. Ранее крупный пожар в этом микрорайоне случился в январе. Тогда очаг возгорания находился на балконе. По предварительным данным, случилось замыкание электропроводки.
В этот раз, по информации жильцов, пожар начался на кухне, где жарились блины. Как пишет «Новый Омск», в домовом чате обсуждается, что в момент жарки блинов натяжной потолок на кухне начал плавиться от жара, после чего загорелся. Эта версия пока не подтверждена официально.
По информации МЧС, из дома самостоятельно эвакуировалось 70 человек. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Пожарные прибыли на место происшествия быстро, однако, несмотря на это, огонь успел сильно повредить имущество. Прокуратура уже начала проверку работы управляющей компании «Кристалл», которая обслуживает дом.