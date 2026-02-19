В Ростовской области производитель одежды в 10 раз увеличит штат сотрудников

В Ростовской области в прошлом году в Гуково и в Зверево начала работать компания «Булава», специализирующаяся на производстве спецодежды. Это позволило сохранить работу людям, которые ранее трудились на другой фабрике, занимающейся пошивом предметов гардероба.
— На бывших площадях «Глория Джинс» в Гуково новый инвестор сделал ремонт в цехах, поменял освещение и вентиляцию, поставил новое оборудование, сотрудникам подняли зарплаты, — написала в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина.
Производитель наращивает обороты, заказов много, поэтому вскоре появятся новые вакансии, штат будет увеличен десять раз.
