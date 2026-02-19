Ричмонд
США давят на НАТО с целью свертывания двух миссий альянса

Politico: США давят на НАТО в попытках свернуть миссии альянса в Ираке и Косово.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон оказывает на Североатлантический альянс давление с целью прекращения миссии в Ираке и свертывания миссии в Косово к сентябрю этого года. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

«США при Дональде Трампе оказывают давление на НАТО с целью сокращения многих направлений ее внешнеполитической деятельности, включая завершение ключевой миссии альянса в Ираке», — отмечается в публикации.

По данным издания, такие усилия США вызывают негативную реакцию со стороны некоторых союзников. Неназванные дипломаты в беседе с Politico отметили, что сокращение зарубежных инициатив альянса будет «неправильным подходом», а для ухода из Ирака «сейчас не время».

При этом многие союзники согласны с тем, что миссию в Ираке необходимо сократить, но «в более долгосрочной перспективе».

«Нет никаких сроков реализации, связанных с миссией НАТО в Ираке или с KFOR… Эти миссии основаны на необходимости, проходят периодический пересмотр и корректируются по мере изменения обстоятельств», — отметил один из представителей НАТО.

Ранее итальянский генерал Джованни Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке из-за растущего влияния России и Ирана. По его мнению, в стране ограниченный военный контингент альянса, однако это не мешает действиям, направленным на недопущение прежних ошибок.

