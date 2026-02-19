Минская налоговая пришла в барбершоп по банальной причине, но это не стрижка

Так, сотрудники налоговой и милиция пришли в минский барбершоп из-за подозрений в сокрытии выручки. До этого в МНС клиенты сообщили о «фокусах» с наличными. В ведомстве подчеркнули, что наличную выручку организации должны приходовать с использованием кассового оборудования, предоставляя при этом клиенту чек.