Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минская налоговая пришла в барбершоп по банальной причине, но это не стрижка

В Минске налоговая накрыла барбершоп из-за фокусов, о которых сказали клиенты.

Источник: Комсомольская правда

Минская налоговая наведалась в барбершоп по банальной причине, но не для стрижки. Подробнее рассказали в телеграм-канале Управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.

Так, сотрудники налоговой и милиция пришли в минский барбершоп из-за подозрений в сокрытии выручки. До этого в МНС клиенты сообщили о «фокусах» с наличными. В ведомстве подчеркнули, что наличную выручку организации должны приходовать с использованием кассового оборудования, предоставляя при этом клиенту чек.

— Сокрытие выручки, влекущее неуплату налогов, чаще выявляют у юрлиц, работающих в сфере услуг и общепита, — констатировали в налоговой.

Скрытые деньги часто потом используют на выплату зарплат в конвертах. Для раскрытия преступных схем проводят контрольные мероприятия.

Тем временем эпидемиологи предупредили о сушеных грибах с превышением уровня радиации в большинстве районов Гомельской области.

А еще юрист сказала, когда дачный участок считается заброшенным в Беларуси.

И мы писали, что минчанка пожаловалась, что ей запретили пользоваться балконом.