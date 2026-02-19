Минская налоговая пришла в барбершоп по банальной причине, но это не стрижка

Минская налоговая наведалась в барбершоп по банальной причине, но не для стрижки. Подробнее рассказали в телеграм-канале Управления оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску.
Так, сотрудники налоговой и милиция пришли в минский барбершоп из-за подозрений в сокрытии выручки. До этого в МНС клиенты сообщили о «фокусах» с наличными. В ведомстве подчеркнули, что наличную выручку организации должны приходовать с использованием кассового оборудования, предоставляя при этом клиенту чек.
— Сокрытие выручки, влекущее неуплату налогов, чаще выявляют у юрлиц, работающих в сфере услуг и общепита, — констатировали в налоговой.
Скрытые деньги часто потом используют на выплату зарплат в конвертах. Для раскрытия преступных схем проводят контрольные мероприятия.
Тем временем эпидемиологи предупредили о сушеных грибах с превышением уровня радиации в большинстве районов Гомельской области.
А еще юрист сказала, когда дачный участок считается заброшенным в Беларуси.
И мы писали, что минчанка пожаловалась, что ей запретили пользоваться балконом.