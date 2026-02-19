Москва уходит под снег — циклон принес рекордные осадки в столицу России

По прогнозам, в течение суток в Москве может выпасть до 23−28 мм осадков при февральской норме 44 мм. Это почти две трети месячного объема. Синоптики не исключают обновления суточного рекорда осадков, установленного 56 лет назад. По итогам дня снегопад может войти в число самых сильных за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ.