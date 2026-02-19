Москва уходит под снег — циклон принес рекордные осадки в столицу России

Балканский циклон в ночь на 19 февраля пересек южные районы Подмосковья и принес в Москву мощный снегопад. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что ранее атмосферный вихрь уже выдал до 23 мм осадков в Курской и Орловской областях — более половины месячной нормы.
Утром в столице фиксировалось −8,8 градуса, пасмурная погода и ухудшение видимости до 1100 метров. В аэропорту Шереметьево видимость сократилась до 800 метров, во Внуково — до 400 метров. Восточный ветер достигает 5−10 м/с с порывами до 14 м/с. Влажность — 87%. Атмосферное давление стремительно снижается и составляет 744,7 мм рт. ст.
По прогнозам, в течение суток в Москве может выпасть до 23−28 мм осадков при февральской норме 44 мм. Это почти две трети месячного объема. Синоптики не исключают обновления суточного рекорда осадков, установленного 56 лет назад. По итогам дня снегопад может войти в число самых сильных за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ.
Высота снежного покрова увеличится примерно на 32 см. На ВДНХ ожидается до 75 см, на Балчуге — 83 см, в Тушине — 84 см, в районе МГУ — до 87 см. Это почти вдвое выше климатической нормы февраля, составляющей 39 см.
Таким образом, может быть побит рекорд снежного покрова для 19 февраля — прежний максимум в 66 см зафиксирован в 2024 году. Не исключен и рекорд за весь месяц: в 1994 году высота сугробов достигала 72 см.
Из-за усиления ветра возможна метель с ухудшением видимости до 1−2 км. При этом температура днем повысится до −4…-7 градусов. Барометры к вечеру могут опуститься до 738 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
По прогнозам, интенсивность осадков снизится к утру пятницы, однако снег полностью прекратится лишь к утру субботы.
Читайте также: Скандал вокруг завода «Фламинго» поставил под сомнение слова Зеленского.