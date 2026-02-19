Высокопоставленный генерал США неожиданно приехал в Венесуэлу: какова цель визита

Глава американских Вооруженных сил (ВС) в Латинской Америке генерал Фрэнсис Донован и высокопоставленный чиновник Пентагона Джозеф Хумиер неожиданно приехали в Венесуэлу. Целью визита было проведение переговоров по безопасности в регионе. Примечательно, что этот визит американских властей стал первым после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.