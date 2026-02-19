Суд обязал кикшеринг заплатить омичу за разбитый из-за самоката автомобиль

Иномарка получила механические повреждения. Стоимость их устранения эксперты оценили почти в 111 тысяч рублей. В пресс-службе судов Омской области уточнили, что инцидент произошел в апреле 2024 года на улице Лизы Чайкиной.
«Поскольку самокат принадлежал сервису кикшеринга — ООО “ВУШ” и был застрахован, автовладелец обратился за выплатой в АО “АльфаСтрахование”. В ходе разбирательств представители сервиса пояснили, что в момент ДТП самокат не находился в аренде. Последний пользователь оставил его на специальной стоянке за несколько часов до происшествия. За 2 минуты до наезда автомобиля СИМ кто-то переместил на дорогу, поэтому вина компании отсутствует», — рассказывают в пресс-службе.
Изучив материалы дела, Ленинский районный суд пришел к выводу, что ответственность за причиненный вред должен нести собственник самоката. Являясь владельцем источника повышенной опасности, компания обязана обеспечивать такой контроль за своим имуществом, который исключал бы возможность его выбытия на проезжую часть и создание аварийных ситуаций.
В удовлетворении требований к страховой компании суд отказал, поскольку страховой случай по договору ОСАГО не наступил — вред причинен не в процессе использования самоката. В итоге было вынесено постановление взыскать с общества с ограниченной ответственностью в пользу автовладельца в общей сложности более 160 тысяч рублей. Сумма включает стоимость восстановительного ремонта. Омский облсуд оставил решение без изменения.