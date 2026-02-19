Ричмонд
На Украине чиновник «нашел» $650 тыс. в гараже покойной бабушки

Украинский чиновник Субботенко объяснил происхождение $653 тыс. находкой в гараже бабушки.

Источник: Аргументы и факты

Врио главы экологической инспекции Украины Александр Субботенко объяснил наличие у него 653 тыс. долларов тем, что нашел их в гараже умершей бабушки. Об этом сообщает украинское издание 368.media.

Более 600 тыс. долларов наличными чиновник указал в своей декларации. Проверяющим из Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Субботенко заявил, что нашел валюту в гараже своей покойной бабушки.

Он утверждал, что его бабушка при жизни могла накопить такую сумму, в том числе во время работы за рубежом. По словам украинского чиновника, в его семье принято хранить деньги в наличной валюте. Аналогичного правила придерживается и сам врио главы экологической инспекции Украины.

Ранее стало известно о побеге с Украины друга и бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.