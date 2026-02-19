Ученые НГТУ создали гель для доставки бактерий в кишечник животных

В Новосибирском техническом университете разработали биополимерный гель, который надежно доставляет синбиотики в кишечник сельскохозяйственных животных. Разработка решает давнюю проблему: раньше большая часть полезных бактерий погибала в желудке. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.
Синбиотики широко применяются для лечения и профилактики болезней животных. Но из-за агрессивной среды желудка значительная часть бактерий не доходила до цели.
Ученые НГТУ предложили использовать гель на основе полимеров, аналогичный тому, что ранее применялся для сохранения пивоваренных дрожжей. Он не только защищает бактерии, но и служит для них питательной средой.
Эксперименты на безмикробных мышах доказали: после применения геля количество полезных бактерий в кишечнике значительно выросло. Это подтверждает 100% эффективность доставки.