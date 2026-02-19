Ричмонд
После нападения школьника на одноклассника в Прикамье завели дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство и ещё двум статьям возбуждено после нападения школьника на одноклассника в городе Александровск Пермского края. Информацию распространила пресс-служба СУ СК России по Прикамью.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в СК.

Обстоятельства нападения 13-летнего школьника на одноклассника устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Пермского края ученик седьмого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к эвакуации в Березники, из Перми уже вылетает санавиация для транспортировки раненого. Прокурор выехал на место нападения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.