После нападения школьника на одноклассника в Прикамье завели дело о покушении на убийство

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в СК.
Обстоятельства нападения 13-летнего школьника на одноклассника устанавливаются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Пермского края ученик седьмого класса напал на своего сверстника с ножом. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к эвакуации в Березники, из Перми уже вылетает санавиация для транспортировки раненого. Прокурор выехал на место нападения.
