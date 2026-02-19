Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт предупредил о возможной отмене рейсов в Москву

Причиной стал снегопад в столице.

Источник: Нижегородская правда

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Москву могут быть отменены из-за мощного снегопада, обрушившегося на столицу. Об этом сообщается в социальных сетях международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова.

Снегопад, который уже называют «снегопадом столетия», начался в Москве в ночь на 19 февраля. Ожидаются порывы ветра до 15−17 метров в секунду. За сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков.

«Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — сообщили в нижегородском аэропорту.

Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме в условиях снегопада. Приоритет — безопасность полетов.

«С учетом полученного опыта работы воздушного транспорта московского региона в минувшем январе, приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево — это скажется на расписании базовой авиакомпании “Аэрофлот”, — пояснили в нижегородском аэропорту.