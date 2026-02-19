Нижегородский аэропорт предупредил о возможной отмене рейсов в Москву

Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Москву могут быть отменены из-за мощного снегопада, обрушившегося на столицу. Об этом сообщается в социальных сетях международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова.
Снегопад, который уже называют «снегопадом столетия», начался в Москве в ночь на 19 февраля. Ожидаются порывы ветра до 15−17 метров в секунду. За сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков.
«Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — сообщили в нижегородском аэропорту.
Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме в условиях снегопада. Приоритет — безопасность полетов.
«С учетом полученного опыта работы воздушного транспорта московского региона в минувшем январе, приняты решения об ограничении взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево — это скажется на расписании базовой авиакомпании “Аэрофлот”, — пояснили в нижегородском аэропорту.