ЦБ: мошенники активнее ищут способы использовать маркетплейсы в своих схемах

Мошенники все активнее пытаются использовать маркетплейсы в своих схемах. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, ее слова прозвучали на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.
По ее словам, бурное развитие онлайн-площадок и аффилированных с ними банков привлекает внимание злоумышленников. Регулятор фиксирует попытки внедрения новых схем с использованием инфраструктуры маркетплейсов и уже прорабатывает риски вместе с такими банками.
«Мошенники ищут новые способы использовать их в своих схемах. Мы понимаем, что у этих банков есть определенная специфика их деятельности и очень активно с ними прорабатываем риски и потенциальные схемы, чтобы их купировать на самом начальном этапе, предотвратить возможность вывода похищенных средств», — подчеркнула Бакина.
Она добавила, что клиенты маркетплейсов в связи с этим оказываются в зоне повышенного риска.
Немногим ранее россиянам сообщили о новой многоэтапной схеме обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками агентств знакомств, звонят людям 40−50 лет и предлагают помощь в поиске партнера. После длительных разговоров они просят внести «вступительный взнос» и присылают фишинговую ссылку, через которую получают доступ к личным данным и банковским средствам жертв.