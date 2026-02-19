Россиянам напомнили о наказании за мат и оскорбления в интернете: что грозит нарушителям

Нецензурная лексика в интернете может грозить серьезным наказанием — штрафом до 100 тысяч рублей. Если же правонарушение совершено повторно, денежное наказание увеличивается вдвое. Об этом РИА Новости сообщил член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
По его словам, это нарушение подпадает под ч. 3 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Наказание ждет тех, кто использует ненормативную лексику, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству.
«Гражданину грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.
Марков добавил, что при повторном нарушении сумма штрафа вырастет уже до 200 тысяч рублей, за два и более — до 300 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличат штрафы за использование ненормативной лексики в общественных местах и в интернете с 1000 до 10 000 рублей.
При этом руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом KP.RU заявил, что считает введение штрафов за мат в размере 10 тысяч рублей средством, которое может сработать «в правильном направлении». Он подчеркнул, что нецензурная лексика противоречит традициям и культуре России.