Россиянам напомнили о наказании за мат и оскорбления в интернете: что грозит нарушителям

При этом руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом KP.RU заявил, что считает введение штрафов за мат в размере 10 тысяч рублей средством, которое может сработать «в правильном направлении». Он подчеркнул, что нецензурная лексика противоречит традициям и культуре России.