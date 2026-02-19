Мошенники всё чаще разрывают цепочку платежей, чтобы отследить путь денег было невозможно

«Сменился тренд на смещение в сторону прерывания цепочки платежа. Они используют различные элементы, такие, как уход в “нал” через курьеров, через кредитование, через различные суррогаты, криптовалюты и т. д. Здесь главная цель мошенников именно разорвать цепочку платежей, когда отследить путь денег становится практически невозможно», — рассказала Бакина.