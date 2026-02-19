Ричмонд
Мошенники всё чаще разрывают цепочку платежей, чтобы отследить путь денег было невозможно

Мошенники всё активнее используют схему с разрывом платёжной цепочки, чтобы скрыть движение похищенных средств. Об этом заявила глава департамента национальной платёжной системы ЦБ РФ Алла Бакина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

«Сменился тренд на смещение в сторону прерывания цепочки платежа. Они используют различные элементы, такие, как уход в “нал” через курьеров, через кредитование, через различные суррогаты, криптовалюты и т. д. Здесь главная цель мошенников именно разорвать цепочку платежей, когда отследить путь денег становится практически невозможно», — рассказала Бакина.

Она добавила, что для вывода средств могут задействоваться и легальные организации, которые помогают замаскировать преступные переводы в общем потоке легитимных транзакций. В связи с этим перед банками и другими участниками рынка стоит задача настраивать антифрод-системы так, чтобы эффективно фильтровать нелегальные операции.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников: они начали похищать наличные, убеждая в необходимости «проверки» купюр. Уже есть пострадавшие. Например, 76-летняя москвичка лишилась так более 1,4 миллиона рублей.

