Мошенники всё чаще разрывают цепочку платежей, чтобы отследить путь денег было невозможно

«Сменился тренд на смещение в сторону прерывания цепочки платежа. Они используют различные элементы, такие, как уход в “нал” через курьеров, через кредитование, через различные суррогаты, криптовалюты и т. д. Здесь главная цель мошенников именно разорвать цепочку платежей, когда отследить путь денег становится практически невозможно», — рассказала Бакина.
Она добавила, что для вывода средств могут задействоваться и легальные организации, которые помогают замаскировать преступные переводы в общем потоке легитимных транзакций. В связи с этим перед банками и другими участниками рынка стоит задача настраивать антифрод-системы так, чтобы эффективно фильтровать нелегальные операции.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников: они начали похищать наличные, убеждая в необходимости «проверки» купюр. Уже есть пострадавшие. Например, 76-летняя москвичка лишилась так более 1,4 миллиона рублей.
