Автобус № 153 вернулся к привычной схеме движения в воронежское Новое Отрадное

С четверга, 19 февраля, автобусы маршрута № 153 «Воронеж — Новое Отрадное» возобновили работу в штатном режиме. Временные ограничения, действовавшие ранее в Новоусманском районе, сняты. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и транспорта.
По данным министерства, транспорт вновь следует до конечного остановочного пункта в селе Новое Отрадное. С этой же точки автобусы теперь отправляются и в обратном направлении, возвращаясь к утвержденному графику и маршруту.
Напомним, что временные корректировки вводились из-за закрытия проезда по улице Весенней в поселке Отрадное. В период действия ограничений конечной точкой маршрута временно выступала остановка «улица Урывского».