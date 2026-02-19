Талгат Таджуддин стал 102-м почетным гражданином Уфы

Талгат Таджуддин возглавляет Центральное духовное управление мусульман России, которое базируется в Уфе, уже более 45 лет. Все эти годы он занимался укреплением исламских духовных ценностей и поддерживал диалог с представителями других конфессий в стране. В разные периоды он входил в правление Советского фонда Мира, был членом Исламского Координационного совета при Организации Исламского сотрудничества и одним из учредителей Европейского Исламского Совета.