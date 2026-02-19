Талгат Таджуддин стал 102-м почетным гражданином Уфы

Верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин удостоен звания «Почетный гражданин города Уфы». Он стал 102-м обладателем этого титула.
Решение приняли на 60-м заседании городского Совета, где присутствовали глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и вице-спикер Госсобрания Салават Хусаинов. Высокую награду муфтию присудили за многолетнюю работу по духовному развитию региона, миротворчество и активную деятельность на международной арене.
Талгат Таджуддин возглавляет Центральное духовное управление мусульман России, которое базируется в Уфе, уже более 45 лет. Все эти годы он занимался укреплением исламских духовных ценностей и поддерживал диалог с представителями других конфессий в стране. В разные периоды он входил в правление Советского фонда Мира, был членом Исламского Координационного совета при Организации Исламского сотрудничества и одним из учредителей Европейского Исламского Совета.
Сегодня муфтий состоит в Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, входит в президиум Межрелигиозного совета России, а также представляет мусульман страны в ЮНЕСКО, Организации Исламского сотрудничества, Европейской лиге мусульман и других крупных международных структурах. За свою деятельность он отмечен множеством орденов и наград.
