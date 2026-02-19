Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси

Новое мошенничество с инсценировкой похищения ребенка набирает обороты в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новое мошенничество с инсценировкой похищения ребенка набирает обороты в Беларуси.

МВД сказало об инсценировках похищения детей в Беларуси.

В Беларуси появилось новое мошенничество с якобы похищением ребенка, сообщили в МВД.

В Минске в милицию позвонила женщина, рассказавшая, что ей позвонили и сказали о похищении ее 15-летней дочери. Неизвестный прислал женщине фото девочки, а также комнат квартиры и потребовал перечислить деньги на криптокошелек. Минчанка позвонила в милицию и сразу же поехала домой, однако дома школьницы не оказалось.

— В течение двух часов оперативники обнаружили школьницу в загородном кафе в полном порядке, — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что за пару дней до этого девочке в мессенджере позвонил будто бы курьер маркетплейса и сказал о посылке. Он убедил школьницу под предлогом уточнения адреса доставки назвать адрес электронной почты и код из сообщения. Юная минчанка все сделала, как ей сказали, и перешла по ссылке из электронного письма.

Потом уже мошенники под видом правоохранителей напугали ее тем, что от ее имени осуществляются незаконные переводы за границу. Девочку убедили, что родителей посадят в тюрьму, а ее саму отдадут в приют, если она не отдаст сбережения, которые есть дома. Денег школьница не нашла, но согласилась поучаствовать в «спецоперации». Для этого она уехала за город, отключила телефон и достала SIM-карту, чтобы ее «не прослушали».

Проводится проверка.

Ранее МВД рассказало о попытке похищения 6-летнего ребенка иностранцем в Кобрине.

Тем временем минская налоговая пришла в барбершоп по банальной причине, но это не стрижка.