МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси

В Беларуси появилось новое мошенничество с якобы похищением ребенка, сообщили в МВД.
В Минске в милицию позвонила женщина, рассказавшая, что ей позвонили и сказали о похищении ее 15-летней дочери. Неизвестный прислал женщине фото девочки, а также комнат квартиры и потребовал перечислить деньги на криптокошелек. Минчанка позвонила в милицию и сразу же поехала домой, однако дома школьницы не оказалось.
— В течение двух часов оперативники обнаружили школьницу в загородном кафе в полном порядке, — рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что за пару дней до этого девочке в мессенджере позвонил будто бы курьер маркетплейса и сказал о посылке. Он убедил школьницу под предлогом уточнения адреса доставки назвать адрес электронной почты и код из сообщения. Юная минчанка все сделала, как ей сказали, и перешла по ссылке из электронного письма.
Потом уже мошенники под видом правоохранителей напугали ее тем, что от ее имени осуществляются незаконные переводы за границу. Девочку убедили, что родителей посадят в тюрьму, а ее саму отдадут в приют, если она не отдаст сбережения, которые есть дома. Денег школьница не нашла, но согласилась поучаствовать в «спецоперации». Для этого она уехала за город, отключила телефон и достала SIM-карту, чтобы ее «не прослушали».
Проводится проверка.
