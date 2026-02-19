МВД предупредило об инсценировках похищения детей в Беларуси

Потом уже мошенники под видом правоохранителей напугали ее тем, что от ее имени осуществляются незаконные переводы за границу. Девочку убедили, что родителей посадят в тюрьму, а ее саму отдадут в приют, если она не отдаст сбережения, которые есть дома. Денег школьница не нашла, но согласилась поучаствовать в «спецоперации». Для этого она уехала за город, отключила телефон и достала SIM-карту, чтобы ее «не прослушали».