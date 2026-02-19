Ричмонд
Снег и вечерние морозы до −12: прогноз погоды в Калининграде и области на 19 февраля

Синоптики считают, что ситуация на дорогах может ухудшиться.

+12° 0 м/с 100% 754 мм рт. ст. +10°
Источник: Клопс.ru

В четверг, 19 февраля, в регионе сохранится зимняя погода с умеренным морозом и периодическим снегом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём ожидается −1…-3, будет облачно с прояснениями, местами пройдёт кратковременный снег, а к вечеру при прояснениях похолодает — в отдельных районах температура может опуститься до −9…-12. Синоптики предупреждают о вероятной гололедице, снежных накатах и ухудшении видимости на дорогах.

Ветер в течение суток сменится с юго-западного и западного на северо-западный. В Калининграде и по области он будет слабым или умеренным — 2−7 м/с, у побережья возможны порывы до 10−12 м/с. Атмосферное давление начнёт расти.

К концу недели температура в Калининградской области впервые за долгое время может подняться выше нуля, однако к марту в регион снова вернутся морозы.